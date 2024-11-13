"Все идет к полнейшему восстановлению. По снимкам, с хирургической точки зрения, у Максима все хорошо, но оставались боли. Все дополнительные тесты провели, все нормально. Думаю, что в ближайшее время увидим Мухина на поле", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил разрыв крестообразной связки осенью 2023 года и с тех пор не появлялся на футбольном поле. На счету полузащитника 69 матчей за "армейцев" во всех турнирах, 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 15-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков.
Представитель Мухина: думаю, что в ближайшее время увидим Максима на поле
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался о восстановлении игрока.
Фото: ПФК ЦСКА