"Кто сейчас лучший тренер? Для меня лучший тот, кто находится на первом месте. Если "Краснодар" лидирует в чемпионате — значит, Мусаев лучший тренер РПЛ на сегодняшний день", - цитирует Мусаева "СЭ".
После 15-ти сыгранных туров Мурад Мусаев лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на одно очко. В 16-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с подмосковными "Химками", которые располагаются на 13-й строчке с 12-ю очками.
Напомним, что Мурад Мусаев возглавил "Краснодар" в марте этого года, сменив на посту Владимира Ивича, который был отправлен в отставку после серии из трех матчей без побед.
Семин: Мусаев лучший тренер РПЛ на сегодняшний день
Российский специалист Юрий Семин назвал Мурада Мусаева, который возглавляет "Краснодар", лучшим тренером в РПЛ на данный момент.
Фото: ФК "Краснодар"