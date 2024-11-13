"Дзюба глупый, он не повзрослел ни черта! Хоть бы житейского чего набрался. Нельзя оскорблять своих товарищей, с которыми ты работал, особенно тренера. Нельзя никого оскорблять, держи при себе. Он глупый человек, ребёнок, потому что только дети себя так могут вести. Если в этом возрасте ума нет, то и не будет", - поделился Пономарев.
Экс-форвард сборной России Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" в летнее трансферное окно после истечения срока действия контракта. С осени текущего года нападающий выступает в составе "Акрона". 12-го ноября 36-летний футболист дал большое интервью, в котором, среди прочего, поделился деталями своих последних месяцев в составе "Локомотива".
В интервью Дзюба критически высказался о главном тренере "железнодорожников" Михаиле Галактионове, а также рассказал о конфликтах наставника с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко.
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Пресс-служба "Локомотива" - в ответ на интервью Дзюбы: РПЛ поддерживает такой формат общения субъектов футбола?
Пономарев - о Дзюбе: если в 36 лет ума нет, то и не будет. Только дети могут себя так вести
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал слова форварда "Акрона" о наставнике "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: официальный сайт РПЛ