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Агент Фомина ответил, может ли футболист "Динамо" зимой уехать в Европу

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Агент игрока столичного "Динамо" Даниила Фомина высказался о возможном отъезде своего клиента в европейские клубы зимой.
Фото: ФК "Динамо"
"Уедет ли Фомин зимой в Европу? Я в это просто не верю. По нему нет вариантов от европейских клубов, - сказал Федерико Пасторелло, слова которого передает Metaratings.

В этом сезоне Фомин, выступающий за бело-голубых с 2020 года, принял участие в 16 встречах во всех турнирах, дважды поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнеров. Его трудовой договор с "Динамо" действует до 2029 года.

"Динамо" в 15-ти турах набрало 30 баллов и идет на четвертой строчке в РПЛ, в следующем туре бело-голубые встретятся с "Факелом", игра пройдет 24 ноября.

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