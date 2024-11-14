"Уедет ли Фомин зимой в Европу? Я в это просто не верю. По нему нет вариантов от европейских клубов, - сказал Федерико Пасторелло, слова которого передает Metaratings.
В этом сезоне Фомин, выступающий за бело-голубых с 2020 года, принял участие в 16 встречах во всех турнирах, дважды поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнеров. Его трудовой договор с "Динамо" действует до 2029 года.
"Динамо" в 15-ти турах набрало 30 баллов и идет на четвертой строчке в РПЛ, в следующем туре бело-голубые встретятся с "Факелом", игра пройдет 24 ноября.
Агент Фомина ответил, может ли футболист "Динамо" зимой уехать в Европу
Агент игрока столичного "Динамо" Даниила Фомина высказался о возможном отъезде своего клиента в европейские клубы зимой.
Фото: ФК "Динамо"