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Мостовой: "Спартак" обязан быть в тройке призеров РПЛ. Если окажутся ниже, то опять будем думать

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о потенциале московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" обязан быть в тройке призеров РПЛ. На мой взгляд, по всем возможностям клуба, по составу, команда должна завоевать медали. Если красно-белые в конце сезона займут место не ниже третьего, молодцы. А если ниже, то опять будем думать", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом", который замыкает тройку лидеров с 34-мя очками в своем активе.

Летом этого года команду возглавил Деян Станкович, который ранее был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды".

Спартак
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