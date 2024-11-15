Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
20:00
ЛитваНе начат
Дания
22:45
ИспанияНе начат
Португалия
22:45
ПольшаНе начат
Шотландия
22:45
ХорватияНе начат
Люксембург
22:45
БолгарияНе начат
Северная Ирландия
22:45
БеларусьНе начат
Сан-Марино
22:45
ГибралтарНе начат
Румыния
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
БрунейНе начат

Экс-игрок "Оренбурга" Гойкович: скучаю по России, смотрю РПЛ каждые выходные

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович признался, что скучает по России.
Фото: ФК "Оренбург"
"Скучаю по России, смотрю РПЛ каждые выходные. А в целом в Израиле у меня все нормально. Когда только пришел, на первый матч меня оставили в запасе, потом дали около 10 минут, а затем пять полных матчей провел. Чемпионат довольно ровный", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".

Ренато Гойкович выступал за "Оренбург" с осени 2020 года по сентябрь текущего года. Защитник поучаствовал в 99-ти встречах за оренбуржцев во всех турнирах и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. На данный момент босниец принадлежит израильскому "Маккаби" из города Петах?Тиква. Рыночная стоимость 29-летнего игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.

После 15-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков.

Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится