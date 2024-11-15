"Скучаю по России, смотрю РПЛ каждые выходные. А в целом в Израиле у меня все нормально. Когда только пришел, на первый матч меня оставили в запасе, потом дали около 10 минут, а затем пять полных матчей провел. Чемпионат довольно ровный", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".
Ренато Гойкович выступал за "Оренбург" с осени 2020 года по сентябрь текущего года. Защитник поучаствовал в 99-ти встречах за оренбуржцев во всех турнирах и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. На данный момент босниец принадлежит израильскому "Маккаби" из города Петах?Тиква. Рыночная стоимость 29-летнего игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.
После 15-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков.
Экс-игрок "Оренбурга" Гойкович: скучаю по России, смотрю РПЛ каждые выходные
Бывший защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович признался, что скучает по России.
Фото: ФК "Оренбург"