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Максименко - о дисквалификации Литвинова за драку в матче с ЦСКА: я был удивлён, скажем мягко

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Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказался о дисквалификации Руслана Литвинова.
Фото: ФК "Спартак"
"Я был удивлён, скажем мягко. Вообще вся команда удивилась. Мы думали на одну игру дисквалифицируют", - цитирует Максименко "Чемпионат".

Напомним, что в 14-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле уступил "Спартаку" со счетом 0:2. Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой полузащитник красно-белых Руслан Литвинов и защитник хозяев Виллиан Роша были удалены с поля.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Руслана Литвинова на два матча чемпионата России, Виллиан Роша получил дисквалификацию на три игры.

Александр Максименко
Спартак
Руслан Литвинов
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