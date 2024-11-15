"Я был удивлён, скажем мягко. Вообще вся команда удивилась. Мы думали на одну игру дисквалифицируют", - цитирует Максименко "Чемпионат".
Напомним, что в 14-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле уступил "Спартаку" со счетом 0:2. Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой полузащитник красно-белых Руслан Литвинов и защитник хозяев Виллиан Роша были удалены с поля.
КДК РФС принял решение дисквалифицировать Руслана Литвинова на два матча чемпионата России, Виллиан Роша получил дисквалификацию на три игры.
Максименко - о дисквалификации Литвинова за драку в матче с ЦСКА: я был удивлён, скажем мягко
Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказался о дисквалификации Руслана Литвинова.
Фото: ФК "Спартак"