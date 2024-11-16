"Стоит ли Батракову и Глушенкову уезжать в европейские чемпионаты? Моё мнение: если есть реальное предложение, надо ехать. Назад в Россию всегда можно будет вернуться. Надо попробовать. Я в такой же ситуации был. Я поехал, попробовал, и я об этом не жалею", - цитирует Павлюченко Metaratings.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
На счету Максима Глушенкова в текущем сезоне 10 выходов на поле в составе петербургского "Зенита", 9 забитых голов и 1 результативная передача. Рыночная стоимость 25-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом действует до конца сезона-2027/2028.
Павлюченко: если есть реальное предложение из Европы, то Батракову и Глушенкову надо ехать
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове и нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: РФС