"У "Зенита" тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у "Спартака" Станковича что? Снова выходные? Руководство "Спартака" и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?" - цитирует Салихову "СЭ".
Вчера, 15-го ноября, петербургский "Зенит" на выезде уступил турецкому "Фенербахче" в товарищеском матче со счетом 1:2.
После 15-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками. Московский "Спартак" занимает 5-е место с 28-ю очками в своем активе. Напомним, что летом красно-белых возглавил Деян Станкович, ранее он был главным тренером в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Зарема: руководство "Спартака" вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр, как у "Зенита"?
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о товарищеском матче "Зенита" с "Фенербахче" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"