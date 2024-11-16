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Зарема: руководство "Спартака" вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр, как у "Зенита"?

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о товарищеском матче "Зенита" с "Фенербахче" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
"У "Зенита" тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у "Спартака" Станковича что? Снова выходные? Руководство "Спартака" и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?" - цитирует Салихову "СЭ".

Вчера, 15-го ноября, петербургский "Зенит" на выезде уступил турецкому "Фенербахче" в товарищеском матче со счетом 1:2.

После 15-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками. Московский "Спартак" занимает 5-е место с 28-ю очками в своем активе. Напомним, что летом красно-белых возглавил Деян Станкович, ранее он был главным тренером в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".

Спартак
Зенит
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