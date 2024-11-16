Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Алания
1 - 3 1 3
РоторЗавершен
Урал
4 - 3 4 3
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
0 - 0 0 0
ЭстонияЗавершен
Турция
0 - 0 0 0
Уэльс2 тайм
Черногория
0 - 0 0 0
Исландия2 тайм
Грузия
0 - 1 0 1
Украина2 тайм
Андорра
0 - 0 0 0
Молдова2 тайм
Швеция
22:45
СловакияНе начат
Германия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Нидерланды
22:45
ВенгрияНе начат
Албания
22:45
ЧехияНе начат

Нападающий "Динамо" Артур Гомес получил повреждение и не сыграет с "Амкалом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка сообщил, что форвард Артур Гомес пропустит товарищеский матч с "Амкалом" из Медиалиги.
Фото: ФК "Динамо"
- Не хочу, чтобы кто-то травмировался перед игрой с "Факелом". Например, в субботу с утра не тренировался Артур. У него повреждение. В матче с "Амкалом" его не будет.

Товарищеская встреча между московским "Динамо" и медиафутбольной командой "Амкал" состоится завтра, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 17:00 по столичному времени.

В воскресенье, 24 ноября, после международной паузы на матчи сборных, бело-голубые сыграют в Воронеже против "Факела" в рамках 16-го тура РПЛ.

Источник: "СЭ"

Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится