- Не хочу, чтобы кто-то травмировался перед игрой с "Факелом". Например, в субботу с утра не тренировался Артур. У него повреждение. В матче с "Амкалом" его не будет.
Товарищеская встреча между московским "Динамо" и медиафутбольной командой "Амкал" состоится завтра, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 17:00 по столичному времени.
В воскресенье, 24 ноября, после международной паузы на матчи сборных, бело-голубые сыграют в Воронеже против "Факела" в рамках 16-го тура РПЛ.
Источник: "СЭ"
Нападающий "Динамо" Артур Гомес получил повреждение и не сыграет с "Амкалом"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка сообщил, что форвард Артур Гомес пропустит товарищеский матч с "Амкалом" из Медиалиги.
Фото: ФК "Динамо"