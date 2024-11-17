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Глушаков: Промесу еще по силам играть в РПЛ. Он пойдет только в "Спартак", его здесь ждут

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Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о бывшем одноклубнике Квинси Промесе.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Последний раз с ним общался, когда он переходил в "Дубай". Даже плюс-минус помогал. У Промеса все хорошо. А про его ситуацию не хотел бы говорить. Хотелось бы увидеть Квинси в российском футболе, но это зависит не от меня и не от него. Думаю, ему еще по силам играть в РПЛ. В какой команде? Ничего, кроме "Спартака", Промес не выберет. Он пойдет только в "Спартак". И его здесь ждут", - поделился Глушаков.

Нидерландский форвард Квинси Промес покинул московский "Спартак" летом текущего года после истечения срока действия контракта. При этом Промес не принимал участия в весенней части прошлого сезона из-за невозможности нахождения с командой. Напомним, Промесу запрещен выезд за пределы ОАЭ, где "Спартак" минувшей зимой проводил тренировочный сбор.

Амстердамский суд обвиняет бывшего футболиста "Спартака" в организации контрабанды наркотиков и нападении на члена семьи с ножом. Сейчас Промес находится в ожидании экстрадиции в Нидерланды. С сентября текущего года Квинси Промес выступает в составе "Дубай Юнайтед" во второй лиге ОАЭ.

Источник: Sport24

Денис Глушаков
Спартак
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