Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен
Тюмень
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Македония
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Латвия
1 - 2 1 2
АрменияЗавершен
Норвегия
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Финляндия
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Австрия
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Англия
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

Главный тренер "Амкала": эта победа не означает, что Медиалига сильнее РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Амкала" Виталий Панов высказался после победы над московским "Динамо" в товарищеском матче.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы порадовали своих болельщиков. Эта победа не означает, что Медиалига сильнее РПЛ. Да, в этом матче мы были сильнее, но в одной конкретной игре. Мы довольны. Крутая история", - цитирует Панова "СЭ".

В воскресенье, 17 ноября, представитель Медийной футбольной лиги "Амкал" переиграл в товарищеском шоу-матче московское "Динамо". Встреча на стадионе "ВТБ Арена" завершилась со счетом 3:2. В составе бело-голубых забитыми голами отличились хавбек Денис Макаров и вингер Ярослав Гладышев.

24 ноября "Динамо" сыграет в рамках 16-го тура чемпионата России против воронежского "Факела".

Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится