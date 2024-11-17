"Мы порадовали своих болельщиков. Эта победа не означает, что Медиалига сильнее РПЛ. Да, в этом матче мы были сильнее, но в одной конкретной игре. Мы довольны. Крутая история", - цитирует Панова "СЭ".
В воскресенье, 17 ноября, представитель Медийной футбольной лиги "Амкал" переиграл в товарищеском шоу-матче московское "Динамо". Встреча на стадионе "ВТБ Арена" завершилась со счетом 3:2. В составе бело-голубых забитыми голами отличились хавбек Денис Макаров и вингер Ярослав Гладышев.
24 ноября "Динамо" сыграет в рамках 16-го тура чемпионата России против воронежского "Факела".
Главный тренер "Амкала": эта победа не означает, что Медиалига сильнее РПЛ
Главный тренер "Амкала" Виталий Панов высказался после победы над московским "Динамо" в товарищеском матче.
Фото: ФК "Динамо"