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Защитник сборной Сирии: Россия — сложный соперник, они играют в одно касание

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Игрок сборной Сирии Эмилиано Амор поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.
Фото: РФС
"Россия — сложный соперник. Они играют в одно касание. Это довольно агрессивная команда. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наилучшего результата в этой игре", - цитирует Амора "Чемпионат".

В пятницу, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.

Завтра, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде. Соперник национальной команды России располагается на 93-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.

Сборная России
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