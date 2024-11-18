"Россия — сложный соперник. Они играют в одно касание. Это довольно агрессивная команда. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наилучшего результата в этой игре", - цитирует Амора "Чемпионат".
В пятницу, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.
Завтра, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде. Соперник национальной команды России располагается на 93-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
Защитник сборной Сирии: Россия — сложный соперник, они играют в одно касание
Игрок сборной Сирии Эмилиано Амор поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.
Фото: РФС