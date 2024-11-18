"С Сирией не получится сыграть так, как сыграли с Брунеем. Эта сборная достаточно неплохо выступает, покрепче, чем Бруней. Но думаю, что наши должны выиграть с разницей в 2-3 мяча", - цитирует Пименова "Чемпионат".
Завтра, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде. Соперник национальной команды России располагается на 93-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
В октябре сборная Сирии потерпела поражение от Таиланда со счетом 1:2 и одержала победу с минимальным счетом над национальной командой Таджикистана.
Напомним, что РФС не смог найти соперника для национальной команды России во время октябрьской международной паузы, футболисты сборной России провели открытую тренировку, а после отправились в расположение клубов.
Пименов: думаю, что сборная России выиграет у Сирии с разницей в 2-3 мяча
Бывший российский нападающий Руслан Пименов высказался о предстоящем матче между сборной России и Сирии.
Фото: Global Look Press