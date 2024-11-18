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Семшов: Даса — квалифицированный футболист, но зависит от "Динамо", захотят ли продлевать с ним контракт

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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о защитнике "Динамо" Эли Дасе.
Фото: ФК "Динамо"
"Всё зависит от самого клуба — захотят ли они сами продлевать контракт с Дасой. Нет проблем с тем, что контракт до сих пор не продлили. Даса — квалифицированный футболист и игрок основного состава. Если селекция найдёт на эту позицию более сильного игрока, они подпишут того футболиста, а с Дасой расстанутся", - цитирует Семшова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах защитника московского "Динамо" Эли Дасы заинтересован ряд европейских клубов, футболист может договориться о переходе уже зимой, так как его контракт истекает по окончании этого сезона.

В текущем сезоне Эли Даса провел за московское "Динамо" во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

После 15-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 30 набранных очков.

Эли Даса
Динамо
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