"Наверное, Сирия считает, что товарищеский матч со сборной России для них не особо важен. Может, хотят посмотреть свой ближайший резерв. Но зачем позориться? Чтобы опять была разгромная победа сборной России? Смысла тогда вообще соглашаться и приезжать? Если вы хотите приехать, надо делать это самыми сильными футболистами", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Завтра, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде. Соперник национальной команды России располагается на 93-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
В октябре сборная Сирии потерпела поражение от Таиланда со счетом 1:2 и одержала победу с минимальным счетом над национальной командой Таджикистана.
Напомним, что РФС не смог найти соперника для национальной команды России во время октябрьской международной паузы, футболисты сборной России провели открытую тренировку, а после отправились в расположение клубов. В 2024 году сборная России одержала победу над Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Сообщалось, что в 2025 году команда Валерия Карпина может сыграть с Шри-Ланкой и Сенегалом.
Кечинов: может, Сирия хочет посмотреть свой ближайший резерв в матче с Россией. Но зачем позориться?
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче сборной России с Сирией.
Фото: сборная России по футболу