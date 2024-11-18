"Я бы поставил Самедова спортивным директором. Он - спартаковец. Он - последний по времени чемпион. Два года Самедов прошел в "Факеле" очень тяжелой практики, знает, как экономить деньги. Для него украсть со "Спартака" не цель. Он достаточно обеспеченный парень, украсть месячную-двухмесячную зарплату неинтересно. Ему будет стыдно, Амаралу плевать на это все. Он никогда не сделает так, чтобы всунуть говняного игрока, чтобы украсть с него 10-20 процентов", - поделился Гурцкая.
После матча 15-го тура чемпионата России с "Акроном" (4:0) московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора клуба португальского специалиста Томаша Амарала. По слухам, руководство красно-белых осталось недовольно летней трансферной компанией. Всего Амарал проработал в "Спартаке" менее 11-ти месяцев - с января 2024-го года.
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов после завершения футбольной карьеры занимал должность старшего селекционера в московском "Локомотиве" и воронежском "Факеле". По данным СМИ, с кандидатурой нового спортивного директора руководство "Спартака" планирует определиться до конца ноября.
Источник: "РБ Спорт"
Гурцкая - о замене Амаралу: я бы поставил Самедова, ему будет стыдно украсть у "Спартака" месячную зарплату
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кого бы хотел видеть новым спортивным директором "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"