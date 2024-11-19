"Я не слышал болельщиков. И баннер не видел — тем более. Думаете, я на трибуны смотрю?", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Во время товарищеского матча, который прошёл в Волгограде между сборными России и Сирии, болельщики вывесили на трибунах стадиона баннер, где был прописана просьба вернуть нападающего тольяттинского "Акрноа" Артёма Дзюбу в сборную России. Нападающий, которому не хватает одного забитого гола до звания единоличного лучшего бомбардира сборной России в истории, не выступал за национальную команду с лета 2021 года.
Карпин: баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную России не видел
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал появление на трибунах во время матча с командой Сирии баннера про Артёма Дзюбу.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу