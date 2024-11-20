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Глава РФС Дюков рассказал о встрече с президентом УЕФА Чеферином на Кипре

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Президент РФС Александр Дюков высказался о работе по возвращению российских сборных к международным соревнованиям.
Фото: официальный сайт РФС
"Встреча с Чеферином на Кипре? Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".

Сборная России и российские клубы отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия не будет представлена в квалификации к Чемпионату Мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

В 2024-м году сборная России провела 5 товарищеских матчей, против сборных Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея и Сирии, и одержала в них 5 побед. Общий счет в 5-ти матчах 26:0.

Сборная России
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