"Встреча с Чеферином на Кипре? Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".
Сборная России и российские клубы отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия не будет представлена в квалификации к Чемпионату Мира-2026 в США, Канаде и Мексике.
В 2024-м году сборная России провела 5 товарищеских матчей, против сборных Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея и Сирии, и одержала в них 5 побед. Общий счет в 5-ти матчах 26:0.
Глава РФС Дюков рассказал о встрече с президентом УЕФА Чеферином на Кипре
Президент РФС Александр Дюков высказался о работе по возвращению российских сборных к международным соревнованиям.
Фото: официальный сайт РФС