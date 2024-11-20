По словам президента уругвайской ассоциации футбола, имеется договоренность с РФС о проведении товарищеской встречи в ноябре следующего года.
- Есть договорённости организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны, - сказал Игнасио Алонсо, cлова которого передает Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России в 2025 году проведет матчи с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией. Официального подтверждения этой информации пока не было.
19 ноября коллектив Валерия Карпина провел свой последний матч в 2024 году - в Волгограде сборная одержала победу над Сирией, забив в ворота соперника четыре гола. 15 ноября, напомним, сборная России одержала победу над Брунеем (11:0).
В Уругвае сообщили о договоренности провести товарищеский матч со сборной России
Сборная России может провести товарищеский матч против национальной команды Уругвая.
Фото: официальный сайт РФС