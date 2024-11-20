- Были бы шансы у сборной России выиграть чемпионат мира в Америке? Я думаю, что да - ваша сборная могла бы выиграть турнир. Шансы были бы, - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 19 ноября, состоялся последний в этом году матч сборной России, соперником которой стала национальная команда Сирии. Поединок прошел в Волгограде и завершился победой коллектива Валерия Карпина с крупным счетом 4:0. По гола в составе сборной России забили Илья Самошников и Алексей Миранчук, дубль на свой счет записал защитник Максим Осипенко.
Ранее сборная России в Краснодаре разгромила сборную Брунея, забив в ворота соперника 11 безответных мячей. На счету сборной России шесть побед подряд, общая разница забитых и пропущенных мячей - 34:0.
Футболист сборной Сирии заявил, что Россия могла бы выиграть чемпионат мира - 2026
Футболист сирийской сборной Ахмад Фака заявил, что сборная России могла бы выиграть ЧМ-2026.
Фото: официальный сайт РФС