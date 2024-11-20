Португальская "Боавишта" заинтересована в трансфере 21-летнего российского вратаря Никиты Кокарева из подмосковных "Химок". Как сообщает "Чемпионат", российский клуб запросил у "Боавишты" за переход голкипера 3.5 миллиона евро. Португальский клуб еще не ответил на предложение.
Сообщается, что "Боавишта" находится в стадии смены владельца, а сделка может быть заключена уже при новом руководстве. В чемпионате Португалии "Боавишта" занимает 14-е место после 11-ти туров. В активе команды 9 набранных очков.
Основной и резервный голкипер "Боавишты" Жоао Гонсалвеш и Луиш Пирес вылетели на продолжительный срок из-за травм крестообразных связок колена. В сентябре "Боавишта" подписала контракт с 32-летним бразильским вратарем Сесаром, который находился в статусе свободного агента.
"Чемпионат": "Химки" планируют выручить 3.5 млн евро с продажи вратаря Никиты Кокарева в "Боавишту"
Российский голкипер Никита Кокарев может перейти из "Химок" в чемпионат Португалии.
Фото: официальный сайт "Химок"