"Ничего, кроме уважения. Я был в Краснодаре, я видел, что, помимо спортивной инфраструктуры, там великолепная гражданская инфраструктура. Галицкий — это человек, которого просто там боготворят, и он делает все возможное для развития своего города. Это и социальный проект. Посмотрите, какая у него академия, где занимаются четыреста детей… Вот это круто", - приводит слова Газзаева "КП".
Сергей Галицкий, будучи предпринимателем и основателем крупной сети магазинов розничной торговли продовольственных товаров, в феврале 2008 года основал футбольный клуб "Краснодар". 57-летний бизнесмен до сих пор является его владельцем.
Лучшим достижением "Краснодара" в чемпионатах России является второе место, которое команда заняла по итогам сезона-2023/24 Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне РПЛ "быки" после 15-го тура занимают первое место с 37-ю набранными очками. Отрыв от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - составляет одно очко.
Газзаев: Галицкого просто боготворят в Краснодаре. Какая у него академия… Вот это круто
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал о своём отношении к владельцу футбольного клуба "Краснодар" Сергею Галицкому.
Фото: ФК "Краснодар"