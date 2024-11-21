- Для меня Суперкубок - первый большой трофей. Будем продолжать работу и доказывать. Думаю, что "Зенит" по итогу чемпионата станет чемпионом, - цитирует Горшкова "Чемпионат".
25-летний Горшков пополнил состав петербургского клуба в июне 2024 года, подписав с сине-бело-голубыми трудовой договор по схеме "3+1".
Защитник принял участие в 13-ти поединках в составе "Зенита", однако не отметился голами и результативными передачами. Трансферная стоимость Горшкова оценивается в 2,8 млн евро.
"Зенит" на данный момент идет на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. В следующем туре коллектив Сергея Семака в гостях встретится с "Оренбургом", матч пройдет 23 ноября.
Защитник "Зенита" Горшков: думаю, мы станем чемпионами
Защитник петербургского "Зенита" Юрий Горшков высказался о шансах клуба на золотые медали.
Фото: ФК "Зенит"