"При Союзе московские команды забирали игроков со всей страны. ЦСКА загонял в армию лучших молодых футболистов. Динамовские команды - это тоже армейская служба. А как профсоюзным клубам существовать и с ними конкурировать? Только "Спартак" как-то умудрялся. Теперь "Зенит" получает компенсацию за то, что недополучил в СССР", - поделился Орлов.
Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России на протяжении 6-ти последних сезонов. Победу в минувшем чемпионате сине-бело-голубые одержали, опередив на 1 очко "Краснодар" и "Динамо". В текущем розыгрыше РПЛ "Зенит" располагается на 2-м месте после 15-ти туров.
В активе подопечных Сергея Семака 36 очков, что на 1 меньше, чем у лидирующего "Краснодара". Места с 3-го по 6-е по итогам первого круга занимают московские "Локомотив", "Динамо"", "Спартак" и ЦСКА. В предстоящем туре "Зенит" сыграет на выезде с "Оренбургом". Матч пройдет в субботу, 23-го ноября.
Источник: "Чемпионат"
Орлов: при СССР московские команды забирали игроков со всей страны. Теперь "Зенит" компенсирует
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о противостоянии столичных клубов с "Зенитом" со времен СССР.
Фото: официальный сайт "Зенита"