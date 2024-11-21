"Сказал бы, что матч сложится в пользу "Локомотива", если бы не Левников со свистком. Этот будет подсвистывать в пользу "Спартака". Я в этом уверен, можете пересмотреть матч с "Ростовом". Так-то "Локомотив" выглядит веселее, но на стороне "Спартака" - не знаю, бог это или кто, но слишком много дурных мячей залетает. Отскоки, рикошеты и тому подобное", - поделился Червиченко.
Московский "Спартак" встретится с "Локомотивом" в рамках 16-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе красно-белых в субботу, 23-го ноября. В первом круге победу в дерби праздновали "железнодорожники" (3:1). По итогам 15-ти туров "Локомотив" занимает в турнирной таблице 3-е место с 34-мя очками и отставанием в 3 очка от лидирующего "Краснодара".
В активе "Спартака" 28 очков. Подопечные Деяна Станковича располагаются на 5-й строчке. Напомним, участие в матче не сможет принять центральный защитник Срджан Бабич. Футболист травмировал колено в матче Лиги Наций в составе сборной Сербии.
Источник: Metaratings
Червиченко: "Локомотив" выглядит веселее, но на стороне "Спартака" - не знаю, бог
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча "Спартака" и "Локомотива" в 16-м туре РПЛ.
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"