- На протяжении всего сезона вряд ли можно постоянно показывать яркую игру. Тем более сейчас была пауза на игры сборных, и это тоже усложняет задачу тем, у кого в команде сборники. И есть травмированные. В общем, все эти нюансы всегда влияют на игру, и на эту игру, думаю, тоже будут влиять. Считаю, что фаворита в этом матче нет, но, естественно, буду болеть за "Локомотив".
Надеюсь, что молодые, голодные до футбола и куражные ребята должны показать себя у "Локомотива". Вне зависимости от того, кто сколько был в расположении сборной, кто сколько летал. Они должны продолжить показывать хорошую игру и хорошее движение. Некоторым вызов в сборную должен придать импульс. Поэтому я надеюсь, что "Локомотив" хорошо себя покажет. По крайней мере за ним приятно наблюдать, потому что там играют наши молодые футболисты, у которых большой потенциал. И приятнее смотреть, когда у тебя в составе всего пару иностранцев, в отличие от "Спартака", где легионеров значительно больше.
Шансы команд равны, поэтому проглядывается ничья. Команды выходят после перерыва на сборные. Но я думаю, что все же "Локомотив" должен победить 2:1. Но, как все будет, мы посмотрим. Потому что много нюансов, которые влияют на игру: начиная от травмированных и заканчивая тем, что кто-то может плохо сыграть, получить карточки. Думаю, должно быть зрелищное дерби.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Булыкин: надеюсь, молодые, голодные до футбола ребята из "Локомотива" проявят себя в дерби со "Спартаком"
Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился с Rusfootball.info ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"