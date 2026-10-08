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"Должны набрать три очка". Полузащитник ЦСКА - о предстоящем матче с "Родиной"

Хавбек ЦСКА Матия Попович высказался о предствоящей встрече чемпионата России с "Родиной".
Фото: ПФК ЦСКА
"Команда показывает отличные результаты, второе место. Но мы должны думать о матче с "Родиной", должны набрать три очка.

Что касается себя, то я должен больше работать. Доказать главному тренеру, что заслуживаю место в стартовом составе", - сказал Попович.

По итогам 9 прошедших туров московский ЦСКА набрал 19 очков и находится в лидирующей группе, занимая четвертую строчку в турнирной таблице. От первого места команда отстает на сегодняшний день на два балла.

ЦСКА сыграет с "Родиной" в воскресенье, 11 октября. Матч 10-го тура чемпионата России пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, начало - в 16:30 по столичному времени.

Источник: "СЭ"

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