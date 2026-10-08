"Должны набрать три очка". Полузащитник ЦСКА - о предстоящем матче с "Родиной"

"Команда показывает отличные результаты, второе место. Но мы должны думать о матче с "Родиной", должны набрать три очка.
Что касается себя, то я должен больше работать. Доказать главному тренеру, что заслуживаю место в стартовом составе", - сказал Попович.
По итогам 9 прошедших туров московский ЦСКА набрал 19 очков и находится в лидирующей группе, занимая четвертую строчку в турнирной таблице. От первого места команда отстает на сегодняшний день на два балла.
ЦСКА сыграет с "Родиной" в воскресенье, 11 октября. Матч 10-го тура чемпионата России пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, начало - в 16:30 по столичному времени.
Источник: "СЭ"