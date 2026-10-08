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Мусаев рассказал о готовности вернувшихся из сборной России Агкацева и Вахании

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился информацией о состоянии игроков перед матчем против "Зенита" в 10-м туре РПЛ.
Фото: РФС / Сборная России
"Агкацев и Вахания сразу после прилета вчера вечером прибыли на базу, успели только провести восстановительную тренировку.

Сегодня у них фактически будет первая тренировка с командой. Но играть они готовы. Что касается состава, то решение о том, кто точно выйдет против "Зенита" еще не принято. У нас есть завтра еще один день чтобы точно все решить", - сказал Мусаев.

Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Краснодар" примет на своем поле "Зенит", состоится субботу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Инал Танашев.

Команда Мурада Мусаева набрала 21 очко в 9 прошедших турах и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Петербуржцы имеют в своей копилке на три балла меньше и находятся на 5-м месте.

Источник: "СЭ"

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