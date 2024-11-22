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"16 команд для России — маловато". Юрий Белоус выступил за расширение РПЛ

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Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус поделился своим мнением об оптимальном количестве команд-участниц чемпионата России по футболу.
Фото: РПЛ
"Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история. Надо продумать всё и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же "Акрон". Давайте с чего-то начнём. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков всё равно сейчас нет", — приводит слова Белоуса Legalbet.

Начиная с сезона-1998 в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является петербургский "Зенит", который завоёвывал золотые медали последние шесть сезонов подряд.

В нынешнем сезоне первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который за 15 матчей набрал 37 очков. На одно очко от "быков" отстаёт "Зенит". На третьей строчке после первого круга расположился московский "Локомотив", который в своём активе имеет 34 очка.

В зоне вылета на данный момент находятся грозненский "Ахмат" (9 очков) и "Оренбург" (8 очков).

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