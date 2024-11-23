- "Локомотив" готов играть и с командами, у которых оптимальный состав. С другой стороны, "Спартак" — непредсказуемая команда. Все-таки красно?белые сильны атакой. У них атака лучше обороны - может быть, это поможет в матче с "Локомотивом". Все равно я не вижу фаворита в этой встрече. Игра на три результата, - передает слова Непомнящего "Чемпионат".
Коллектив Деяна Станковича в текущем сезоне в 15-ти матчах одержал восемь побед и потерпел три поражения, в четырех матчах красно-белые сыграли вничью. "Спартак" с 28 баллами занимает пятое место в таблице.
"Локомотив" в первом круге РПЛ одержал 11 побед и в трех поединках проиграл, в одном матче "железнодорожники" сыграли вничью. Команда Михаила Галактионова имеет в своем активе 34 очка и идет на третьей строчке в таблице.
Дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет сегодня, 23 ноября, начало игры запланировано на 18:00 мск.
"Игра на три результата". Непомнящий не смог назвать фаворита матча "Спартак" - "Локомотив"
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем дерби между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ