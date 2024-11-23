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Экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров считает правильным назначение пенальти в ворота "Краснодара" в матче с "Химками"

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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров оценил решение главного судьи матча 16-го тура РПЛ между "Химками" и "Краснодаром" Алексея Сухого назначить пенальти в воротоа "быков".
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч Премьер"
"Игрок "Химок" первым играет в мяч, игрок "Краснодара" бьёт игрока "Химок". Факт нарушения налицо, поэтому это 11-метровый. Там есть другая сторона медали – как игрок "Химок" шёл к мячу, но это вторичные факты. Сегодня футбол трансформировался: кто первый сыграл, а кто потом сыграл в ногу – тот и виноват. По мне, это пенальти", – приводит слова Егорова Metaratings.

23 ноября в Подмосковье в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 друг с другом встретились "Химки" и "Краснодар". Встреча завершилась вничью 2:2.

На 90-й минуте уругвайский защитник "быков" Лукас Оласа в своей штрафной площади вступил в единоборство с испанским защитником подмосковного коллектива Дани Фернандеса, по итогам которого шипами задел ногу оппонента. Главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра эпизода назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "Краснодара", который успешно пробил Лукас Вера.

Краснодар
Химки
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