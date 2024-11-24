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Джикия: можно сказать, что у "Химок" появляется характер

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Футболист "Химок" Георгий Джикия высказался после ничьей в игре 16-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Химки"
- Не в первый раз играем в таких погодных условиях. Самое главное для нас — что все-таки сумели сравнять счет и заработать очки. Можно сказать, что у команды появляется характер, - цитирует Джикию Legalbet.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ "Химки" принимали "Краснодар" и дважды смогли отыграться. В составе подмосковной команды по голу забили Александр Руденко и Лукас Вера, реализовавший пенальти в компенсированное к матчу время.

На данный момент в активе "Химок" 13 очков, клуб располагается на 12-й строчке в таблице. В следующем туре "Химки" в гостях встретятся с "Локомотивом", матч пройдет 1 декабря, начало - в 14:00 мск.

Георгий Джикия
Химки
Краснодар
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