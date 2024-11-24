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Футболист "Спартака" Маркиньос: счастливы работать под руководством Станковича, он ведет нас вперед

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Футболист "Спартака" Маркиньос высказался о работе под руководством сербского наставника красно-белых Деяна Станковича.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- В команде все игроки лидеры, а главный — тренер. Мы счастливы работать под руководством Станковича, он ведет нас вперед, - цитирует бразильского вингера "Чемпионат".

Вчера, 23 ноября, красно-белые при своих болельщиках с крупным счетом обыграли "Локомотив" (5:2). Маркиньос начал встречу с первых минут и отметился двумя голевыми передачами.

В активе "Спартака" 31 балл после 16-ти туров, клуб располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против "Краснодара", идущим на второй строчке в таблице. Встреча пройдет 1 декабря.

Маркиньос в этом сезоне провел за "Спартак" 13 поединков, в которых не смог отметиться забитыми мячами. Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года.

Спартак
Локомотив
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