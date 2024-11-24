Бубнов: за чемпионство "Спартак" бороться не будет

- За чемпионство "Спартак" бороться не будет, у того же "Зенита" более стабильная игра. Но за место в тройке красно-белым реально зацепиться с такой игрой, - передает слова Бубнова Sportbox.
Вчера, 23 ноября, коллектив Деяна Станковича на своем поле одержал победу в дерби с "Локомотивом", забив в ворота соперника пять голов. "Железнодорожники" дважды смогли поразить ворота "Спартака".
В активе красно-белых на данный момент 31 балл, клуб занимает четвертое место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет восемь очков.
В 17-м туре РПЛ "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара", который с 38 баллами занимает второе место в чемпионате. Встреча пройдет 1 декабря.