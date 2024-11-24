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Сарвели - после поражения со счетом 2:5: "Спартак" - такой же, как в первом круге. Просто сейчас был их день

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Полузащитник "Локомотива" Владислав Сарвели высказался о поражении в дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
- Тяжело сказать, что именно не получилось. Пропустили быстрые мячи. Не знаю, сложно что-то сказать, надо пересмотреть игру. Была уверенность, что мы сможем как минимум отыграться. "Спартак" – такой же, как в первом круге, просто сегодня их день, - цитирует футболиста "железнодорожников" "Советский спорт".

Напомним, матч прошел 23 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 5:2. После этой победы "Спартак" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, в активе подопечных Деяна Станковича 31 балл.

"Локомотив" имеет в своей копилке по-прежнему 34 очка и остался на третьем месте в РПЛ.

27-летний Сарвели в этом сезоне выходил на поле в составе "Локомотива" в 14 матчах, забил один гол и сделал три голевые передачи на партнеров. В следующем туре "Локомотив" на своем поле примет "Химки", встреча пройдет 1 декабря на "РЖД Арене".

Владислав Сарвели
Локомотив
Спартак
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