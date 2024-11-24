- Такого результата, конечно, никто не ожидал. Мне казалось, "Локомотив" был фаворитом в этой игре, потому что последние матчи достаточно убеждали организацией и мобильностью. Но "Локомотив" впереди был беззубый, - передает слова Корнеева "Матч ТВ".
Встреча 16-го тура чемпионата России прошла на "Лукойл Арене" 23 ноября и завершилась победой красно-белых со счетом 5:2. При счете 3:0 "железнодорожники" смогли отыграть два мяча, однако вскоре пропустили еще два гола.
"Локомотив" с 34 баллами в копилке замыкает тройку лидеров РПЛ. "Спартак" набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в таблице.
"Локомотив" в следующем туре примет дома "Химки", матч пройдет 1 декабря. Перед этим коллектив Михаила Галактионова сыграет против московского "Динамо" в Кубке России, встреча пройдет 28 ноября.
Корнеев: "Локомотив" в дерби со "Спартаком" был беззубый в атаке
Бывший футболист "Барселоны" Игорь Корнеев высказался о поражении "Локомотива" в матче со "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ