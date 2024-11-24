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Защитник "Локомотива" Сильянов: первый гол "Спартака" дурацкий - может, подбил нас, подкосил

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Защитник "Локомотива" Александр Сильянов высказался о поражении от "Спартака" (2:5) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Первый гол дурацкий. Может, подбил нас, подкосил. Не знаю, в чём проблема. Да, пауза повлияла на команду. У нас всегда после этого, что с "Химками", что со "Спартаком", не очень. Не знаю, почему так", - цитирует Сильянова "Чемпионат".

Вчера, 23-го ноября, московский "Локомотив" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 2:5 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами в той встрече отметились Угальде (покер), Барко, Пиняев и Ньямси.

После 16-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет 34 набранных очка. Красно-белые занимают 4-е место с 31-м очком в своем активе.

Локомотив
Александр Сильянов
Спартак
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