Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
1 - 2 1 2
ТорпедоЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
2 - 3 2 3
ЛиверпульЗавершен
Ипсвич
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
2 - 2 2 2
ВильярреалЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
Райо ВальеканоЗавершен
Леганес
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Комо
0 - 2 0 2
ФиорентинаЗавершен
Наполи
1 - 0 1 0
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
0 - 3 0 3
МайнцЗавершен
Боруссия М
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
1 - 0 1 0
РеннЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
ГаврЗавершен
Осер
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен

Башич: Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич рассказал, что Александр Коваленко извинился за красную карточку, полученную в матче 16-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Оренбург"
"Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке. Он выглядел очень грустным. Но это игра, это жизнь, иногда ты лучший, а иногда получается так, как получается", - цитирует Башича "РБ Спорт".

Вчера, 23-го ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Оренбургом" в матче 16-го тура чемпионата России, единственным забитым мячом отметился Александр Ерохин.

Напомним, что полузащитник оренбуржцев Александр Коваленко получил вторую желтую карточку на 38-й минуте матча. После 16-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 8-ю набранными очками.

Оренбург
Александр Коваленко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится