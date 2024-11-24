"Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке. Он выглядел очень грустным. Но это игра, это жизнь, иногда ты лучший, а иногда получается так, как получается", - цитирует Башича "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Оренбургом" в матче 16-го тура чемпионата России, единственным забитым мячом отметился Александр Ерохин.
Напомним, что полузащитник оренбуржцев Александр Коваленко получил вторую желтую карточку на 38-й минуте матча. После 16-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 8-ю набранными очками.
Башич: Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич рассказал, что Александр Коваленко извинился за красную карточку, полученную в матче 16-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Оренбург"