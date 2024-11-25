Биджиев: махачкалинское "Динамо" в матче с "Пари НН" рассчитывало на большее

"Мы рассчитывали на большее, но, к сожалению, не получилось. Могли и проиграть, хорошо сыграл наш вратарь в конце матча. Думаю, что тут превалировало то, что игра была важной для обеих команд. Матч получился закрытым. Ребята вышли очень собранными, команда действовала сконцентрированно. Ничья — закономерный результат", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
24 ноября в Нижнем Новгороде местная команда "Пари НН" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретилась с махачкалинским "Динамо". Встреча между командами из второй половины таблицы завершилась безголевой ничьей.
Благодаря этому результату нижегородцы и дагестанцы набрали по 16 очков, которые в настоящее время позволяют занимать девятое-одиннадцатое места в турнирной таблице чемпионата России. В 17-м туре "Пари НН" 30 ноября на выезде сыграет против футбольного клуба "Ростов" (начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени), а "Динамо" Махачкала 1 декабря на своём стадионе в Черкизово примет воронежский "Факел".