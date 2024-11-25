Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
УдинезеНе начат
Венеция
22:45
ЛеччеНе начат

Биджиев: махачкалинское "Динамо" в матче с "Пари НН" рассчитывало на большее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ с нижегородским "Пари НН".
"Мы рассчитывали на большее, но, к сожалению, не получилось. Могли и проиграть, хорошо сыграл наш вратарь в конце матча. Думаю, что тут превалировало то, что игра была важной для обеих команд. Матч получился закрытым. Ребята вышли очень собранными, команда действовала сконцентрированно. Ничья — закономерный результат", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

24 ноября в Нижнем Новгороде местная команда "Пари НН" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретилась с махачкалинским "Динамо". Встреча между командами из второй половины таблицы завершилась безголевой ничьей.

Благодаря этому результату нижегородцы и дагестанцы набрали по 16 очков, которые в настоящее время позволяют занимать девятое-одиннадцатое места в турнирной таблице чемпионата России. В 17-м туре "Пари НН" 30 ноября на выезде сыграет против футбольного клуба "Ростов" (начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени), а "Динамо" Махачкала 1 декабря на своём стадионе в Черкизово примет воронежский "Факел".

Нижний Новгород
Динамо Мх
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится