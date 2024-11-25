"Было видно, что "Краснодар" очень хотел показать свои рога быка и протаранить всех соперников, но что-то у них затормозилось и перестало получаться. Все-таки "Зенит" с двумя сильными и равноценными составами предсказуемо вырвался вперед. Но думаю, что борьба еще не закончена, и после зимнего отдыха мы увидим что-то интересное", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".
После 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", который за 16 матчей набрал 39 очков. На одно очко от действующих чемпионов страны на данный момент отстал футбольный клуб "Краснодар", который в своём активе имеет 38 очков.
В следующем туре "Зенит" 1 декабря на своём стадионе сыграет против самарских "Крыльев Советов" (стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени), а "Краснодар" в этот же день на своём поле встретится с московским "Спартаком" (стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени).
Кавазашвили: "Краснодар" хотел показать рога быка, но "Зенит" с двумя составами вырвался вперед
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"