"В составе "Зенита" в большей степени на рояли играют бразильцы, и наших российских игроков не так много – больше, в роли помощников. А вот Глушенков, Мостовой – это уже люди, которые тоже из себя индивидуально что-то представляют", - приводит слова Горшкова "Спорт День за Днем".
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России, который завоёвывал этот титул шесть сезонов подряд. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича, набрав за 16 туров 39 очков, в турнирной таблице чемпионата России расположилась на первой строчке. Футбольный клуб "Краснодар", который на данный момент идет вторым, отстает от сине-бело-голубых на одно очко.
В следующем туре "Зенит" 1 декабря в Санкт-Петербурге встретится с самарскими "Крыльями Советов". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Горшков: российские игроки "Зенита" в большей степени играют в роли помощников бразильцев
Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков поделился своим мнением о текущем составе петербургского клубе.
Фото: ФК "Зенит"