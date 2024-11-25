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Горшков: российские игроки "Зенита" в большей степени играют в роли помощников бразильцев

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Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков поделился своим мнением о текущем составе петербургского клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"В составе "Зенита" в большей степени на рояли играют бразильцы, и наших российских игроков не так много – больше, в роли помощников. А вот Глушенков, Мостовой – это уже люди, которые тоже из себя индивидуально что-то представляют", - приводит слова Горшкова "Спорт День за Днем".

Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России, который завоёвывал этот титул шесть сезонов подряд. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича, набрав за 16 туров 39 очков, в турнирной таблице чемпионата России расположилась на первой строчке. Футбольный клуб "Краснодар", который на данный момент идет вторым, отстает от сине-бело-голубых на одно очко.

В следующем туре "Зенит" 1 декабря в Санкт-Петербурге встретится с самарскими "Крыльями Советов". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Зенит
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