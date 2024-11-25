"Соболев более фактурный, высокий, может играть и внизу, и на втором этаже достаточно неплохо. Угальде очень юркий, быстрый. Он решает совсем другие задачи. С такими футболистами в одной команде атака стала бы гораздо более разнообразной. Соболев точно бы пригодился. Но сегодня вышла такая ситуация", - приводит слова Кечинова "Спорт День за Днем".
Александр Соболев выступал в составе московского "Спартака" в 2020-2024 гг. В августе 2024 года 27-летнего нападающего за 10 млн евро выкупил петербургский "Зенит", который подписал с футболистом контракт по схеме "3+1". После перехода форвард в составе сине-бело-голубых в общей сложности 13 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых 2 раза поразил ворота соперников и 1 раз отметился результативной передачей.
Лучшим бомбардиром "Спартака" на данном отрезке сезона является коста-риканский нападающий Манфред Угальде, который в 19 матчах забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.
Кечинов: Соболев точно бы пригодился "Спартаку" - атака с ним стала бы более разнообразной
Бывший игрок сборной России Валерий Кечинов прокомментировал решение московского "Спартака" отказаться от нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"