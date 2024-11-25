"Я тоже что-то слышал про возможный матч сборных России и Нигерии. Буду рад, если эта игра всё-таки состоится. Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия - одна из лучших африканских сборных. Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых - всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией", - заявил Олусегун.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч со сборной Нигерии в 2025-м году. В ноябрьскую паузу на матчи сборных национальная команда встречалась со сборными Брунея и Сирии. Обе игры завершились крупными победами подопечных Валерия Карпина.
Сборную Брунея сборная России разгромила с крупнейшим в своей истории счетом (11:0). Игра со сборной Сирии завершилась победой (4:0). Предстоящий сбор национальной команды России должен состояться в марте 2025-го года. Последним африканским соперником российской сборной остается сборная Кении, с которой россияне сыграли вничью (2:2) в октябре 2023-го года.
Источник: Legalbet
Олусегун: буду рад, если матч сборных России и Нигерии состоится. Играть против белых - всегда хороший опыт
Вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун поддержал идею проведения матча между сборными России и Нигерии.
Фото: официальный сайт "Краснодара"