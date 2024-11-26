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Полузащитник "Рубина" Безруков: Даку подошел бы английский чемпионат, он игрок по типу Холанда

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Футболист "Рубина" Руслан Безруков высказался о своем одноклубнике Мирлинде Даку.
Фото: ФК "Рубин"
- Согласен, что Даку может быть востребован в Европе. С его стилистикой игры, мне кажется, он хорошо бы подошел в АПЛ, чтобы цепляться за мячи впереди. Он - игрок по типу Холанда, если говорить по манере игры. Думаю, всё возможно, - цитирует полузащитника казанской команды "Матч ТВ".

Напомним, "Рубин" на прошлой неделе дома разгромил "Акрон" (3:0) в 16-м туре РПЛ. Форвард казанцев Даку начал матч с первых минут и записал на свой счет два забитых мяча.

Албанский нападающий выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В текущем сезоне Даку принял участие в 15-ти матчах РПЛ, записал на свой счет восемь забитых голов и четыре результативные передачи. Контракт футболиста с "Рубином" рассчитан до июня 2026 года.

"Рубин" в 16-ти турах набрал 22 очка и располагается на седьмой строчке в таблице. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова на выезде сыграют с ЦСКА, матч пройдет 30 ноября и начнется в 16:30 мск.

Руслан Безруков
Мирлинд Даку
Рубин
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