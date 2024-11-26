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"Факел" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с московским "Динамо"

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Воронежский "Факел" обратился в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура РПЛ с московским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
Воронежский клуб попросил рассмотреть эпизод на 45-й минуте встречи, в котором главный арбитр Артем Чистяков не назначил пенальти в ворота бело-голубых.

Напомним, что матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и московским "Динамо" завершился вничью - 1:1. После 16-ти сыгранных туров воронежцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками. Бело-голубые занимают 5-е место с 31-м очком в своем активе.

В 17-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", а воронежцы отправятся на выезд к махачкалинскому "Динамо".

Источник: "Чемпионат".

Факел
Динамо
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