"РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины", - приводит слова представителя пресс-службы РФС "Чемпионат".
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что некие преступники требуют от самарского футбольного клуба "Крылья Советов" возврата долга размером в 36 миллионов рублей за оплату услуг судейскому корпусу.
"Крылья Советов" после 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 15 очков, располагаются на двенадцатой строчке турнирной таблице чемпионата России. В 17-м туре подопечные Игоря Осинькина 1 декабря в Санкт-Петербурге сыграют против текущего лидера - "Зенита". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
В РФС отреагировали на слова губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе
Пресс-служба Российского футбольного союза выступила с заявлением по поводу слов губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.
Фото: РФС