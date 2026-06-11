Итальянский журналист: Кокорина запомнили как русского инопланетянина, у которого была ночная и сумасшедшая жизнь

- Кокорина запомнили как русского инопланетянина, у которого была ночная и сумасшедшая жизнь за пределами поля. Итальянские фанаты точно запомнили его этим, - цитирует Палмери "Чемпионат".
Александр Кокорин был игроком итальянской "Фиорентины" с 2021 по 2024 год, за итальянский клуб российский нападающий провел во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Отметим, что Кокорин выступал за "Фиорентину" лишь полтора сезона, в остальное время он был игроком "Ариса" на правах аренды.
Россиянин на данный момент является свободным агентом, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.