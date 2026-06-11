Пименов: с этим составом "Динамо" не имеет шансов на попадание в топ-3 РПЛ

- "Динамо" необходимо усиливаться для борьбы за топ-3 РПЛ. С этим составом команда не имеет шансов на попадание в топ-3 РПЛ.
Пока о борьбе за чемпионство речи не идёт. Без приобретений "Динамо" так и останется на шестом-седьмом месте, - приводит слова Пименова Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
Напомним, что в мае столичный клуб объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера, возглавил команду Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.