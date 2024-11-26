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Губернатор Самарской области: фактов, подтверждающих коррупционную систему судейства, нет

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свои слова о наличии коррупции в российском футболе.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Когда мне сказали, я сам не поверил, подумал, что аферисты, потому что не может быть такого, что 36 миллионов черного нала были выделены на такие схемы. Я начал узнавать, такая система действительно существует. Но фактов, подтверждающих ее, нет. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться", - приводит слова Федорищева "РБ Спорт".

Ранее 26 ноября губернатор Самарской области в своём телеграм-канале выложил видео, в котором он утверждал, что от самарского футбольного клуба "Крылья Советов" некие преступники требуют погашения задолженности размером в 36 миллионов рублей, которая образовалась из-за необходимости оплаты услуг судейскому корпусу. По его словам, на коррупцию в российском футбольном судействе ежегодно расходуется около полмиллиарда рублей.

На данный момент в чемпионате России по футболу после 16-го тура первое место занимает петербургский "Зенит" (39 очков), второе место - "Краснодар" (38 очков), третье место - московский "Локомотив" (34 очка). "Крылья Советов" с 15-ю очками идут двенадцатыми.

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